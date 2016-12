TNT Comedy 18:35 bis 18:55 Comedyserie Man Seeking Woman Aal USA 2016 16:9 Merken Rosa will eine feste Beziehung mit Mike eingehen, doch das ist mit einem eingefleischten Single wie Mike gar nicht so einfach. Bald aber erfährt Rosa von einer älteren und sehr weisen Person, wie sie Mike von einer festen Beziehung überzeugen kann, und hat damit tatsächlich Erfolg! Schnell lernt Rosa Mike so von einer gänzlich neuen Seite kennen, die ihr allerdings gar nicht zu gefallen scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Baruchel (Josh Greenberg) Eric Andre (Mike) Britt Lower (Liz) Rosa Salazar (Rosa) Carrie-Anne Moss (Joan Dillon) Tzi Ma (Master Sheng) Mark McKinney (Tom) Originaltitel: Man Seeking Woman Regie: Bill Benz Drehbuch: Marika Sawyer Kamera: Samy Inayeh