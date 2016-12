Syfy 00:15 bis 01:00 SciFi-Serie Killjoys 210 CDN 2016 Stereo 16:9 Merken Dutch (Hannah John-Kamen), Johnny (Aaron Ashmore) und D'avin (Luke Mcfarlane) bündeln mit einem alten Feind ihre Kräfte. Sie unternehmen einen verzweifelten Versuch, Level Six' Plan für "The Quad" zu vereiteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannah John-Kamen (Dutch) Aaron Ashmore (John Jaqobis) Luke Macfarlane (D'avin Jaqobis) Mayko Nguyen (Delle Seyah Kendry) Morgan Kelly (Alvis Akari) Tamsen McDonough (Lucy) Rob Stewart (Khlyen) Originaltitel: Killjoys Regie: Peter Stebbings Drehbuch: Michelle Lovretta, Jeremy Boxen Altersempfehlung: ab 16