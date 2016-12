Syfy 21:30 bis 22:00 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Befehle USA 2014 Stereo 16:9 Merken Fives ist nach wie vor damit beschäftigt, Erklärungen für das merkwürdige Verhalten seines Freundes Tup zu finden. Während er in dieser Sache versucht, eine Audienz bei Kanzler Palpatine zu erhalten, findet er sich bald selbst in Schwierigkeiten. Es wird ihm vorgeworfen, ein Mordkomplott gegen Palpatine geplant und vorangetrieben zu haben. Fives gelingt es zu fliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Kyle Dunlevy Altersempfehlung: ab 12