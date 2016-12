Syfy 15:45 bis 16:35 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Die Rückkehr (1) CDN, USA 2006 Stereo 16:9 Merken Die Crew der Daedalus testet eine neue intergalaktische Brücke, über die es möglich ist, schnell auf die Erde zu gelangen. Dabei stößt sie auf ein bemanntes Raumschiff der Antiker. Das Schiff wurde im Kampf mit den Wraith beschädigt und will nun nach Atlantis zurück. Für die Stargate-Crew heißt das: Koffer packen! Denn die Antiker fordern, dass alle bis auf Woolsay Atlantis verlassen. Doch den Teammitgliedern fällt es schwer, sich in ihr altes Leben auf der Erde wieder einzufügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lieutenant Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Jason Momoa (Ronon Dex) Beau Bridges (Major General Hank Landry) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Brad Turner Drehbuch: Martin Gero Kamera: Brenton Spencer Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12