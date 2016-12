Syfy 11:50 bis 13:25 SciFi-Film Zodiac: Zeichen der Apokalypse CDN 2014 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bei archäologischen Ausgrabungen wird ein Relikt aus einer vergangenen Zivilisation gefunden. Es handelt sich um eine Art Sternenkarte, die das heutige Sonnensystem abbildet und in Verbindung mit einer Reihe von globalen Naturkatastrophen zu stehen scheint. Professor Neil Martin (Joel Gretsch), sein Sohn Colin (Reilly Dolman ) und die junge Kuratorin Katheryn Keen (Emily Holmes) können die Welt nur vor weiteren verheerenden Katastrophen beschützen, wenn sie das Mysterium hinter dem Artefakt entschlüsseln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Lloyd (Harry Setag) Joel Gretsch (Neil Martin) Reilly Dolman (Colin Martin) Andrea Brooks (Sophie) Emily Holmes (Kathryn Keen) Aaron Douglas (Agent Woodward) Ben Cotton (Marty) Originaltitel: Zodiac: Signs of the Apocalypse Regie: David Hogan Drehbuch: David Sanderson Kamera: Anthony Metchie Musik: Michael Neilson