Disney XD 00:25 bis 01:05 Trickserie Star Wars Rebels - Die Belagerung von Lothal USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Nachdem sie lange Zeit in der Phoenix Staffel gekämpft haben, kehren die Rebellen nach Lothal zurück, um einen abtrünnigen Offizier des Imperiums zu retten. Doch schon kurz nach ihrer Rückkehr, werden sie eines Verbrechens beschuldigt, das sie nicht begangen haben und müssen deshalb vor den Sith Lord, Darth Vader, treten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars Rebels: the Siege of Lothal Regie: Dave Filoni, Steve Lee, Justin Ridge