Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Der Weg ist das Ziel / Die 80er sind zurück USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken (a)Phineas und Ferb bauen einen Irrgarten. Candace stolpert, während sie ihren Brüdern hinterher hetzt, auch in diesen Irrgarten. Während Isabella ganz stolz ein neues Fünkchen in die Welt der Pfadfinderinnen einführt, gibt Candace mächtig mit ihren 50 gewonnenen Pfadfinderabzeichen bei Melissa an und glaubt, sie könnte Isabella und Melissa aus dem Irrgaten führen. (b)Ein Konzert steht vor der Tür und Lindana soll wieder auftreten. Sie sagt zu und ist hellauf begeistert. Jedoch ist Mr. Fletcher etwas eingeschüchtert, da er glaubt, durch all den Ruhm etwas in den Hintergrund zu rücken. (a)Phineas und Ferb bauen einen riesigen Irrgarten. Candace stolpert - während sie ihren Brüdern hinterher hetzt - auch in diesen Irrgarten. Während Isabella ganz stolz ein neues Fünkchen (Namens Melissa) in die Welt der Pfadfinderinnen einführt, gibt Candace mächtig mit ihren 50 gewonnenen Pfadfinderabzeichen bei Melissa an und glaubt, sie könnte Isabella und Melissa aus dem Irrgaten führen. Als es jedoch ziemlich brenzlig wird, gibt sie zu, dass Isabella ihr bei den 50 Abzeichen geholfen hat und Isabella ist die Heldin des Tages, nachdem sie die drei aus dem Irrgarten führt. (b) Ein 80er Jahre Revival Konzert steht vor der Tür und Lindana (Phineas und Ferbs Mutter) soll wieder auftreten. Sie sagt zu und ist hellauf begeistert. Jedoch ist Mr. Fletcher etwas eingeschüchtert, da er glaubt, durch all den Ruhm und die Fans etwas in den Hintergrund zu rücken. Mit etwas Schützenhilfe von seinen Söhnen wird er jedoch auch zu einem 80er Jahre Musik One-Hit-Wonder und beweist, dass auch er einige Talente besitzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Zac Moncrief, Jay Lender, Dan Povenmire Drehbuch: Bernie Petterson, Chong Lee, Joe Orrantia, Kaz, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6