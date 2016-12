Disney XD 09:25 bis 09:50 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Mila will fliegen / Die Zähmung des Gnus F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Mila möchte fliegen lernen. Daher wetteifern Flash und Walter darum, wer den besten Flugapparat erfindet. Doch Mormagnon möchte ihre Pläne durchkreuzen. (b) Mila möchte ein Gnu behalten, doch der Stamm will es verspeisen. Flash kommt nicht dazu, den Ronks den Nutzen der Domestizierung zu verdeutlichen, denn Mormagnon schmeißt bereits den Grill an. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle Altersempfehlung: ab 6

