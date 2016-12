Disney Cinemagic 21:45 bis 21:55 Trickserie Pixars Kurzfilme Teilweise wolkig USA 2009 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jeder weiß, dass der Storch die Kinder bringt, aber von wo nehmen die Störche die Babys her? Die Antwort liegt in der Stratosphäre... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Pixar Shorts Regie: Peter Sohn