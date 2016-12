FOX 03:45 bis 04:30 Fantasyserie Sleepy Hollow Blick in den Abgrund USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Ichabod und Abbie suchen Ablenkung in einer örtlichen Kneipe und treffen dort Joe Corbin an. Der Sohn des Sheriffs ist von seinem Kampfeinsatz in Afghanistan zurückgekehrt und scheint sich irgendwie verändert zu haben. Besorgt suchen die beiden nach Hinweisen, was mit ihm geschehen sein könnte. Nach und nach kommen sie der Wahrheit auf die Spur und erfahren, dass Joe und seine Freunde von Kreaturen angegriffen wurden, die an Werwölfe erinnern. Während der Rest der Gruppe auf brutale Weise getötet wurde, scheint Joe zumindest äußerlich keine schwereren Verletzungen zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Orlando Jones (Captain Frank Irving) Katia Winter (Katrina Crane) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) John Noble (Henry Parrish) Matt Barr (Nick Hawley) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Douglas Aarniokoski Drehbuch: Heather V. Regnier Kamera: Glen Keenan Musik: Robert Lydecker

