FOX 18:40 bis 19:30 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Offene Geheimnisse USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Durch die Entführung eines kleinen Mädchens werden bei Danny unangenehme Erinnerungen wachgerufen. Er hatte vor vielen Jahren mit einem ähnlichen Fall zu tun, der jedoch nie aufgeklärt werden konnte. Er soll nun gemeinsam mit Baez erneut ermitteln. Frank und Inspector General Kelly Peterson geraten unterdessen aneinander. Peterson verweigert Frank den Zugriff auf wichtige Informationen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Amy Carlson (Linda Reagan) Andrew Terraciano (Sean Reagan) Tony Terraciano (Jack Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Ian Biederman Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Mark Snow