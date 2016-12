FOX 15:40 bis 16:25 Krimiserie Hawaii Five-0 Der kopflose Reiter USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Das "Five-0"-Team muss in einem bizarren Mordfall ermitteln: Der professionelle Polo-Spieler Billy Keats hat buchstäblich seinen Kopf verloren. Er wurde durch einen Draht enthauptet, der zwischen zwei Pfosten gespannt war. Ein Freund von Billy lässt das Team wissen, dass der Anschlag vermutlich ihm gegolten habe. In der Zwischenzeit erhält Steve unerwarteten Besuch von seiner Mutter. Sie versucht ihm zu erklären, warum sie Wo Fat nicht erschossen hat, als sie die Gelegenheit dazu hatte. Doch Steve glaubt, dass sie ihn belügt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Bai Ling (Esmerelda) Arielle Kebbel (Nicole Carr) Robbie Amell (Billy Keats) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Christine Moore Drehbuch: Stephanie Sengupta Kamera: James L. Carter Musik: Brian Tyler, Keith Power Altersempfehlung: ab 16