FOX 06:10 bis 07:15 Actionserie Undercover Entscheidung BUL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Letzte Rechnungen werden beglichen und Neues auf den Weg gebracht. Entscheidungen stehen an. Jaro ist tot und Martin bereinigt die Situation für Popov. Auch bei Ivo und Rossen geht es weiter und auch Faruk und sein Sohn Bardem sind noch im Spiel. Und es geht "undercover" weiter - jetzt in Faruks Organisation. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ivaylo Zahariev (Martin Hristov) Vladimir Penev (Emil Popov) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov) Zahary Baharov (Ivo) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Viktor Bozhinov Drehbuch: Boby Zahariev Altersempfehlung: ab 16