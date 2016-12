KI.KA 15:30 bis 16:10 Trickserie Pound Puppies Der Pfotenclub Welpenalarm! / Ein Welpe im Internet USA 2010-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Welpenalarm!: Die hochschwangere Hündin Pusteblume bittet den Pfotenclub um Hilfe, weil die Geburt ihrer Welpen unmittelbar bevorsteht und ihr Herrchen nicht zu Hause ist. Der Pfotenclub muss sich einiges einfallen lassen, um dafür zu sorgen, dass die Neugeborenen nicht Vonderleine in die Hände fallen. Doch beim Versuch, die Neugeborenen zur Tierärztin Dr. Trudel zu bringen, geht einiges schief, und die Welpen gehen verloren. Zum Glück werden sie dort von Lea, der Tochter von Dr. Trudel, gefunden und versorgt. Der mutige Einsatz von Lea beschert ihr endlich ihren eigenen ersehnten Welpen. Ein Welpe im Internet: Aus Freude über die Rückkehr ihres Frauchens tanzt Welpe Flummi durch den Garten und singt dabei ein Lied. Marie, ein Mädchen, das Hunde über alles liebt, filmt Flummi dabei mit ihrer Videokamera. Maries Bruder stellt das Video ins Internet, und ein paar Stunden später ist Flummi der neue Star im Netz. Direktor Vonderleine wittert seine große Chance auf Ruhm und Geld, und er dreht mit Flummi kurzerhand noch einen Film. Lucky muss sich einen raffinierten Plan ausdenken, damit Vonderleine scheitert und die Welt auch weiterhin daran glaubt, dass Hunde nicht singen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pound Puppies Regie: Richard Weston Drehbuch: Bart Jennett, Joe Ansolabehere Musik: Daniel Ingram, Steffan Andrews, Titelsong: Jonathan Evans for Spaceman Music