KI.KA 06:45 bis 07:05 Trickserie Huhu Uhu - Abenteuer im Kreuzkrötenkraut Die Tümpel-Regatta / Ur-Oma hat Geburtstag GB 2003-2004 Stereo Die Tümpel-Regatta: Was für eine Katastrophe! Der Tümpel im Kreuzkrötenkraut ist ausgetrocknet! Ausgerechnet jetzt, wo doch die große Tümpel-Regatta stattfinden soll. Die Krötenfamilie ist verzweifelt, aber zum Glück entdeckt Großer Uhu rasch die Ursache: Der fiese Komodo Waran hat mit einem Damm dem Tümpel das Wasser abgegraben. Rasch schmieden die Freunde einen Plan, wie sie Komodo Waran ein Schnippchen schlagen können. Und dabei spielt Conchitas Kochtopf eine ganz besondere Rolle? Ur-Oma hat Geburtstag: Beim Schmökern in der Familienchronik entdeckt Kreuzkröte Onkel Jonas, dass Ur-Oma Kröte am kommenden Sonntag 99 Jahre alt wird. Natürlich lassen sich da die Tiere vom Kreuzkrötenkraut nicht lange bitten und bereiten alles für eine sensationelle Geburtstagsparty vor. Aber dann kommt eine böse Überraschung: ausgerechnet Onkel Jonas hat keine Einladung bekommen. Warum will ihn seine Familie nicht dabei haben? Oder steckt etwas anderes dahinter? Originaltitel: Wide Eye Regie: Leo Nielsen Drehbuch: Jimmy Hibbert Musik: Keith Hopwood