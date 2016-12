Spiegel TV Wissen 09:15 bis 10:00 Dokumentation Where the Wild Men Are - Aussteiger am Ende der Welt Utah GB 2014 Merken Die 72-jährigen Zwillinge Bill und Bob Stone leben abgeschieden von der Zivilisation, mitten in Utah. Sie tauschten ihr Leben als Adrenalin-Junkies gegen ein hartes Dasein am Existenzminimum im Wilden Westen Amerikas. Ben teilt für einige Zeit ihre Canyon-Wohnung mit ihnen und erlebt, was es heißt, die Felsen hochzuklettern und in einer Höhle zu schlafen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Fogle (Himself) Moderation: Ben Fogle Originaltitel: Where the Wild Men Are with Ben Fogle

