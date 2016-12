Sky Bundesliga 05:00 bis 07:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern, 15. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Immer dramatischer wird die Situation für St. Pauli - nach dem 0:2 in Heidenheim bleiben die "Kiezkicker" mit mickrigen sechs Punkten Träger der "roten Laterne". Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt sechs Zähler. Trainer Ewald Lienen, der von Sportchef Andreas Rettig eine Job-Garantie bekam, schimpfte nach der zehnten Saisonpleite: "Es hat an Aggressivität gefehlt. Das ist schwer zu erklären und nicht zu akzeptieren. Die Mannschaft muss es schaffen, bedingungslosen Existenzkampf gegen den Ball zu gestalten." Das gelang in den letzten Wochen dem 1. FC Kaiserslautern. Nach drei Siegen und zwei Remis, zuletzt 0:0 gegen Karlsruhe, verließ der FCK die "Rotlichtzone In Google-Kalender eintragen Bildergalerie