AXN 15:40 bis 16:35 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Albert kann's nicht lassen GB 2009 16:9 Mickey Stone kehrt zurück, doch von seiner Crew ist niemand mehr da. Eddy musste seine geliebte Bar aufgeben und arbeitet nun in einem kleinen Restaurant. Während Stacie und Danny in Amerika sind, hat sich Ash auf Taschenspieltricks verlegt. Von Albert erhält Mickey den Tipp, sich der Finanzjongleurin Sara anzunehmen... Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Bill Bailey (Cyclops) Originaltitel: Hustle Regie: James Strong, Bharat Nalluri Drehbuch: Tony Jordan, Bharat Nalluri Kamera: Fabian Wagner Musik: Beatguru Altersempfehlung: ab 16