National Geographic Wildlife 00:20 bis 01:05 Dokumentation Raubtieren auf der Spur Tigerotter USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn es um die tödlichsten Tiere der Welt geht, liegt Australien ganz vorne. Ob Inland-Taipan, Würfelqualle oder Salzwasserkrokodil - sie alle leben auf dem Fünften Kontinent. Nicht weniger gefährlich sind die im südlichen Australien beheimateten Tigerottern. Bereits ein Biss kann tödlich sein, und Zusammenstöße zwischen Mensch und Schlange sind nicht selten. Mit einer Frage im Gepäck, die ihm unter den Nägeln brennt, begibt sich Sean Duggan nach Down Under: Handelt es sich bei der Tigerotter und einer monströsen Seeschlange, die immer wieder gesichtet wird, womöglich um ein und dieselbe Kreatur? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Natural Born Monsters