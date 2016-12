National Geographic Wildlife 06:25 bis 07:10 Dokumentation Cesar Millan: Auf den Hund gekommen Abschied von Spanien E 2011 2016-12-25 10:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar verabschiedet sich von Spanien. Aber bevor er geht, hat er noch ein paar Probleme zwischen Hunden und ihren Besitzern zu lösen. Er trifft den Extremsportler Jesus Calleja. Cesar hilft ihm nicht nur, eine schlimme, langjährige Feindschaft zwischen seinem Hund und dem seines Nachbarn zu beenden - die beiden erleben auch ein extremes Abenteuer zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cesar Millan's Leader of the Pack