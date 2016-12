1 Silberner Bär, Berlin Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Nach dem Tod seiner Eltern lebt Axel zurückgezogen in New York. Als er von seinem Onkel Leo auf dessen Hochzeit eingeladen wird, kehrt Axel zurück in die Einöde von Arizona. Dort lernt er die exzentrische Dorfwitwe Elaine und deren Tochter Grace kennen. Axel verliebt sich in Elaine, die sich unbedingt ihren Traum vom Fliegen erfüllen will, während Grace sich in Schwermut übt. Als Axel erkennt, dass Grace eigentlich die Richtige für ihn ist, beschwört er eine Katastrophe herauf. "In seinem vierten Film drehte der jugoslawische Kino-Visionär Emir Kusturica ("Zeit der Zigeuner") erstmals in den USA: Dafür erfüllt er sich einen Traum und lässt sein filmisches Alter ego Johnny Depp ("Benny & Joon") neben seinen Idolen Jerry Lewis und Faye Dunaway spielen. Die bewegende und manchmal urkomische Geschichte vom langsamen Erwachsenwerden Axels verpackt Kusturica wie gewohnt in ebenso skurrile wie gewaltige Bilder. Für anspruchsvolle Filmfans ist der Eröffnungsfilm der Berlinale 1993 ein Muss!" (Quelle: VideoWoche) Roger Ebert, Chicago Sun-Times, schreibt: "Ein Filmemacher, der seine eigene besondere Sicht auf die Welt hat, und auf Standard-Drehbücher verzichtet." In Google-Kalender eintragen