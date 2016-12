Kinowelt 08:10 bis 09:50 Drama Gripsholm D, CH, A 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Europäischen Filmpreis 1931 schreibt der Berliner Journalist und Schriftsteller Kurt Tucholsky in einem Artikel "Soldaten sind Mörder". Im Jahr darauf reicht die Reichswehr deshalb eine Klage gegen ihn ein. Sein Verleger ist besorgt, weil der respektlose Autor, den er sehr schätzt, aus seiner politischen Haltung keinen Hehl macht und dadurch immer stärker mit der Obrigkeit in Konflikt gerät. Er rät Tucholsky, die bevorstehenden Sommerferien zu nutzen, um eine leichte Liebesgeschichte zu Papier zu bringen. Gemeinsam mit seiner 24-jährigen Freundin Lydia fährt Tucholsky denn auch nach Schweden, wo sie die nächsten fünf Wochen verbringen wollen. Überrascht stellt Lydia fest, dass ihr Quartier sich in einem idyllischen Schloss befindet - Schloss Gripsholm. Seine Schreibmaschine hat Tucholsky zwar dabei, aber eigentlich fühlt er sich angesichts der besorgniserregenden politischen Entwicklung in Deutschland gar nicht zum Schreiben in der Lage. Er bezweifelt, mit seinen Artikeln und Geschichten etwas ändern oder aufhalten zu können. Doch zunächst lässt er sich von seiner "Prinzessin" von seinen Sorgen ablenken und genießt den Sommer. Bei einer Radtour werden sie von einem niedrig fliegenden Doppeldecker mit deutschen Hoheitszeichen überrascht. Noch vor der Landung erkennen sie den waghalsigen Piloten - es ist Tucholskys Freund Karlchen. Zu Lydias Entsetzen klettert Tucholsky in die Maschine und fliegt eine Runde. Sie wusste gar nicht, dass er einen Pilotenschein besitzt. Zum ersten Mal merkt sie, dass er ihr keineswegs alles erzählt. Ein erster Schatten fällt über die glücklichen Tage: Karlchen berichtet Tucholsky, dass dessen Name ganz oben auf einer schwarzen Liste stehe. Das bekümmert den Schriftsteller weniger als die Feststellung, dass sein Freund von nationalsozialistischen Parolen infiziert ist. Die beiden Männer versuchen, ihre unterschiedlichen politischen Überzeugungen durch Erinnerungen an sorglosere Tage in der Vergangenheit zu retten. Die Gegenwart lässt sich jedoch nicht allzu lange ausblenden, und Karlchen reist im Streit zurück nach Deutschland. Der Sommer geht langsam zu Ende. Schließlich reist auch Lydia ab. Tucholsky bleibt allein in Schweden zurück. Der Film mit Ulrich Noethen und Heike Makatsch greift Motive aus Kurt Tucholskys Roman "Schloß Gripsholm" auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Noethen (Kurt) Heike Makatsch (Lydia) Jasmin Tabatabai (Billie) Marcus Thomas (Karlchen) Sara Föttinger (Ada) Rudolf Wessely (Chefredakteur/Verleger) Horst Krause (Generalkonsul) Originaltitel: Gripsholm Regie: Xavier Koller Drehbuch: Stefan Kolditz Kamera: Pio Corradi Musik: David Klein, Olivier Truan

