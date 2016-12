National Geographic People 03:25 bis 04:15 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Venezuela Blues GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken David Evans schlägt sich mehr schlecht als recht als Musiker in Atlanta durch. Seine Freundin Julie Goldstein und er sind ständig pleite. Um ihr zu beweisen, dass er durchaus in der Lage ist, Geld zu verdienen, übernimmt er eines Tages einen Job als Drogenkurier. Julie erzählt er davon nichts. Er macht sie glauben, er reise nach Europa - in Wirklichkeit fliegt in die venezolanische Hauptstadt Caracas. Hier übernimmt er 3,2 Kilogramm Kokain, versteckt in Haarspraydosen. Noch am Flughafen von Caracas wird er mit dem Stoff erwischt und festgenommen. Die ahnungslose Julie ist derweil nach Amsterdam geflogen, um ihren Freund dort zutreffen. Verzweifelt sucht sie ihn in der niederländischen Metropole - bis David sich bei ihr meldet und die Wahrheit beichtet. Alle Versuche, möglichst rasch aus den Fängen der venezolanischen Justiz zu entkommen, schlagen fehl. Julie ist währenddessen vollkommen auf sich allein gestellt. Nach 27 Monaten Haft kommt David schließlich frei. Ob die beiden jemals wieder zusammenkommen werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad

