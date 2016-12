National Geographic People 20:35 bis 21:00 Dokumentation Höllen-Touren Per Anhalter in die Mongolei GB 2009 Stereo 16:9 Merken Buddy lässt Europa hinter sich und schlägt sich per Anhalter durch die kasachische Steppe. Weiter geht es nach Usbekistan und Kirgisistan. Dabei lässt der englische Comedian keine Gelegenheit aus, um mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Er trinkt Pferdemilch, trifft ein Mädchen, das vielleicht seine zukünftige Frau sein könnte und stellt verwundert fest, dass die Usbeken offenbar eine Vorliebe für Goldzähne haben. Allerdings kann er nie lange bleiben. Die Mongol Rally treibt ihn und die anderen Teilnehmer weiter gen Osten. Dabei kommt es immer wieder zu Autopannen. Um die jeweiligen Reparaturen erfolgreich durchführen zu können, ist hier sehr viel Fantasie gefragt. Im Altai-Gebirge erreicht Buddy schließlich die russische Grenze. Doch hier wartet eine Überraschung auf ihn... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Rides