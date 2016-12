13th Street 22:50 bis 23:45 Krimiserie Law & Order: UK Grausame Wahrheit GB, USA 2010 Stereo 16:9 Merken Als ein kleiner Junge brutal ermordet in einer Sozialwohnung aufgefunden wird, gerät zunächst ein Nachbar unter Verdacht. Allerdings stellt sich bald heraus, dass die Belastungszeuginnen Paige und Rose selbst mit dem Kleinen in die Wohnung gegangen waren. Die beiden Mädchen beschuldigen sich daraufhin gegenseitig. Gelingt es dem Team Licht ins Dunkel zu bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Jamie Bamber (Matt Devlin) Harriet Walter (Natalie Chandler) Ben Daniels (James Steel) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Bill Paterson (George Castle) Deborah Findlay (Kim Sharkey) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Andy Goddard Drehbuch: Emilia di Girolamo Kamera: David Luther Musik: Andy Price