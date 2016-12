13th Street 21:05 bis 21:55 Krimiserie Law & Order: UK Zahltag GB, USA 2010 Stereo 16:9 Merken Kurz nach ihrer Rückkehr von einem Thailand-Urlaub stirbt die 18-jährige Debbie Powell (Billie North) an einer Überdosis Heroin. Offensichtlich war sie als Drogenkurier unterwegs, denn in ihrem Magen finden Ärzte 70 Kondome, die mit verschiedenen illegalen Substanzen gefüllt sind. Aber warum ließ sich die junge Frau mit wohlhabenden Eltern auf diesen gefährlichen Job ein und wer hat sie angeworben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Jamie Bamber (Matt Devlin) Harriet Walter (Natalie Chandler) Ben Daniels (James Steel) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Bill Paterson (George Castle) Elizabeth Crarer (Kirsty Wallace) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Mark Everest Drehbuch: Terry Cafolla Kamera: David Luther Musik: Andy Price