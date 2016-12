13th Street 06:05 bis 07:30 Krimi Deckname Jane Doe: Das Superhirn USA 2006 Nach Ideen von Dean Hargrove Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Während einer Ermittlung in einem Entführungsfall bekommt Cathy (Lea Thompson) Besuch von ihrer Mutter (Donna Mills), die selbst für den Geheimdienst tätig war. Mutter und Tochter müssen zusammenarbeiten, um einen berühmten Mentalisten zu finden, der geheime Informationen über ausländische Geheimagenten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lea Thompson (Cathy Davis) Joe Penny (Frank Darnell) William R. Moses (Jack Davis) Jessy Schram (Susan Davis) Zack Shada (Nick Davis) Donna Mills (Polly Jameson) Steve Monroe (Al Jencks) Originaltitel: Jane Doe: Yes, I Remember It Well Regie: Armand Mastroianni Drehbuch: Ethlie Ann Vare Kamera: Amit Bhattacharya Musik: Jeff Cardoni, Kevin Kiner