ATV 2 21:05 bis 22:00 Krimiserie Gotham Viper USA 2014 2016-12-04 02:05 Stereo Gordon und Bullock versuchen der Ausbreitung der neuen Droge "Viper" auf den Grund zu gehen, die Menschen zuerst in Euphorie versetzt und ihnen Superkräfte verleiht, doch danach für deren Konsumenten zum Tod führt. Ein mysteriöser Mann verbreitet die Substanz unter den Bewohnern von Gotham. Bruce findet heraus, dass Wayne Industries in der Entwicklung der gefährlichen Droge involviert war und erfährt mehr über das Arkham District Project. Indessen gelingt es Oswald Cobblepot, die Gunst von Mafiaboss Maroni zu gewinnen, während Fish Mooney ihr geplantes Komplott gegen Falcone weiter ausführt... Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Zabryna Guevara (Sarah Essen) Sean Pertwee (Alfred Pennyworth) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Camren Bicondova (Selina Kyle) Originaltitel: Gotham Regie: Tim Hunter Drehbuch: Rebecca Perry Cutter Kamera: Tom Yatsko Musik: Graeme Revell, David E. Russo Altersempfehlung: ab 16