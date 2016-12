ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie Gotham Arkham USA 2014 2016-12-04 01:10 Stereo Merken Durch die Ermordung von zwei Politikern im Vorfeld der geplanten Wiedereröffnung von Arkham droht ein blutiger Konflikt zwischen den rivalisierenden Mafiabossen Falcone und Maroni auszubrechen. Nachdem Oswald Cobblepot in Jim Gordons Wohnung aufgetaucht ist, klärt er den Detective über die bevorstehende Gefahr auf. Gordon sucht Bruce Wayne und Alfred auf, von denen er erfährt, dass die Waynes in den Wiederaufbau des Arkham Asylum involviert waren. Indessen führen die Ermittlungen zu Beziehungsproblemen zwischen Jim und Barbara. Fish sucht nach einer Sängerin, die Falcones Unternehmen infiltrieren soll?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Zabryna Guevara (Sarah Essen) Sean Pertwee (Alfred Pennyworth) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Erin Richards (Barbara Kean) Originaltitel: Gotham Regie: T. J. Scott Drehbuch: Ken Woodruff Kamera: Christopher Norr Musik: Graeme Revell, David E. Russo Altersempfehlung: ab 16