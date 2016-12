ATV 2 12:45 bis 13:45 Abenteuerserie Crusoe Schießpulver und Rum (1) USA, GB, CDN, SA 2008 Stereo Merken Finanzielle Sorgen zwangen Robinson Crusoe, seine Familie in London zu verlassen, um in der neuen Welt sein Glück zu versuchen. Doch das Schiff sank, und Crusoe strandete als einziger Überlebender auf einer einsamen Insel. Zusammen mit seinem Freund Freitag, den er eines Tages vor Kannibalen rettete, sucht er seither nach einem Weg, wieder nach Hause zu kommen. Aber auf der Insel lauern viele Gefahren. So tauchen plötzlich Piraten auf, die dort einen Schatz vermuten. Sie zwingen Crusoe, ihnen bei der Suche zu helfen. Freitag versucht seinen Freund zu befreien, gerät dabei aber selbst in Lebensgefahr?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Robinson Crusoe) Tongayi Chirisa (Friday) Sam Neill (Jeremiah Blackthorn) Anna Walton (Susannah Crusoe) Joaquim De Almeida (Santos Santana) Sean Bean (James Crusoe) Jonathan Pienaar (Captain Lynch) Originaltitel: Crusoe Regie: Duane Clark Drehbuch: Stephen Gallagher