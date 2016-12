ATV 2 06:30 bis 07:55 Dokusoap Teenager werden Mütter A 2010 Stereo Merken Eine hochemotionale Folge wartet auf die Seher von "Teenager werden Mütter". Patricia, die nach der Geburt von Töchterchen Celine von ihrem Freund Rene verlassen wurde, bittet diesen nun zur Aussprache. Die 16jährige Yvonne möchte wissen, ob ihr derzeitiger Freund Patrick auch der Vater ihres Kindes ist und lässt deswegen einen Vaterschaftstest machen. Nina und Marius ziehen endlich in die erste gemeinsame Wohnung und Jacqueline und Dominik bangen im Kreißsaal, da plötzlich Jacquelines Wehen aufhören - Die 16jährige Patricia trifft sich in dieser Folge mit ihrem Ex-Freund Rene. Sie möchte wissen, warum er auf sein Besuchsrecht verzichtet. Sie hofft auf eine gute Vater-Tochter-Beziehung, doch darauf scheint Rene keinen Wert zu legen. Das Gespräch endet im Streit und Patricia verlässt das Lokal. Das wiederum sieht ihr eigener Vater Andreas nicht gerne er hat eine Mordswut auf Rene und beschließt diesen für sein Verhalten zur Rede zu stellen. Nicht minder emotional geht es bei Yvonne und dem "Vielleicht-Vater" Patrick weiter. Diese gehen heute ins Labor, um einen Vaterschaftstest zu machen. Ist Patrick nun der leibliche Vater der kleinen Lena, oder nicht? Patrick ist sichtlich nervös. Nina und Marius beziehen ihre erste gemeinsame Wohnung mit Töchterchen Isabella. Endlich raus aus dem viel zu kleinen Kinderzimmer, das die drei bewohnten. Doch der Umzug geht langsam von statten, das haben sich die beiden einfacher vorgestellt. Die 17jährige Jacqueline wartet im Kreißsaal des Privatspitals "Rudolfinerhaus" auf die Geburt ihres Sohnes. Romantiker Dominik weicht nicht von ihrer Seite und schwört ewige Liebe. Alles scheint in bester Ordnung, doch plötzlich hat Jacqueline keine Wehen mehr ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teenager werden Mütter