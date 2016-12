ATV 12:50 bis 13:50 Reportage Der Grosse Österreich Test - Moravec undercover Sicherheitskonzepte in Österreich (1) / Schummel-Produkte und Werbelügen von Lebensmittelherstellern / Alternative Übernachtungsmöglichkeiten A 2015 Stereo Merken Immer wieder gerät das Thema Sicherheit in Österreich in den Fokus. Von sogenannten Hotspots ist die Rede und Begriffe wie High Crime, Dschihad oder Bluttat prägen die Schlagzeilen. Spätestens seit dem Anschläge in Europa traurige Realität geworden sind, spielt Angst vor einem Attentat in Österreich zumindest medial eine Rolle. Andi möchte wissen, wie sicher Österreich ist und sieht sich verschiedenste Sicherheitskonzepte in Österreich an. Egal ob Flughafen, öffentlicher Verkehr, oder Veranstaltungen, an allen Orten setzt man auf eine Kombination aus Technik und Personal. Weiters beschäftigt sich Andi mit den Themen Überwachung und Datenschutz und testet wie gut das Sicherheitspersonal am Wiener Hauptbahnhof funktioniert. Wird die ÖBB-Security einen herrenlosen Koffer entdecken? Gegessen wird immer getrickst auch. Konsumenten entscheiden im Supermarkt in Bruchteilen von Sekunden, ob sie ein Produkt kaufen oder nicht. Das Aussehen und der Inhalt sind dabei Hauptfaktoren. In der Lebensmittelindustrie heißt es für den Verbraucher abgespeist statt satt! Beim Gang durch den Supermarkt findet man kaum Produkte, die nicht gestreckt oder gefärbt sind. Beeinflusst die Farbe tatsächlich unsere Kaufentscheidung? Und nutzt die Lebensmittelindustrie das aus? Schummeleien bei den Inhalten, Täuschungen auf der Verpackung findet man vor allem bei Fertig- oder Tiefkühlprodukten aber auch Früchtetee ohne Früchte oder Schinken der von Aussen rosa statt in Wirklichkeit gräulich aussieht findet man in Supermärkten. Hersteller tricksen, um ihr Produkt besser aussehen zu lassen, sie tricksen, weil es die Wettbewerber auch tun und sie tricksen, weil es häufig ganz legal ist und keine Behörde einschreitet. Mit solchen Schummel-Produkten und Werbelügen von Lebensmittelherstellern soll jetzt Schluss sein. Andreas Moravec deckt auf, Klarheit und Wahrheit heißt dabei seine Devise! Außerdem: Andi testet alternative Übernachtungsmöglichkeiten. Ein neuer Trend ist auch in Österreich angekommen. Private Vermieter vermieten ihre Wohnung oder Teile davon. Die Sharingplattform Airbnb macht dies möglich. Wer es noch günstiger will, bucht ein Hostel. Auch für Abenteurer gibt es Gelegenheiten zu logieren, und das gratis. Nämlich beim Couchsurfing.Obwohl der Couchsurfer kostenlos wohnt ist das oft angepriesene Gratisreisen nicht das Hauptmotiv. Es geht vielmehr um den persönlichen Kontakt mit Personen aus fremden Ländern fernab von immergleichen Hotels zu knüpfen. Über Risiken und Nebenwirkung, den Erlebnisfaktor und was man als Konsument tun kann, wenn etwas nicht den Erwartungen und Vorstellungen entspricht, erkundigt sich Andi und wird selber feststellen, dass manche Unterkunftarten ihre Überraschungen mit sich bringen. Er selbst nimmt die Herausforderung des Couchsurfings an, jedoch wird diese Übernachtung zur Herausforderung für ihn werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Große Österreich Test - Moravec undercover