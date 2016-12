SWR 2 18:20 bis 19:15 Sonstiges "Die Überfahrt" Hörspiel nach der Erzählung "The View from Castle Rock" von Alice Munro Merken Alice Munro beschreibt die Schiffspassage von Schottland nach Kanada und gibt einen Einblick in den Alltag einer Familie auf ihrer langen Reise. Mary, klein, kränklich, schüchtern, hat nichts lieber, als den kleinen James auf ihrer Hüfte herumzutragen, schon damit er sich an Deck nicht verläuft. Walter versteckt sich gern in einem abgelegenen Winkel des überfüllten Seglers, um Tagebuch zu schreiben. Dort spürt ihn Nettie auf, eine Zwölfjährige "aus den Kajüten", wo die Bessergestellten einquartiert sind. Bald weicht sie ihm nicht mehr von der Seite. Agnes wird von einer Tochter entbunden, Isabel, und kann sich die Aufmerksamkeit des Wundarztes nicht erklären. Der alte James erzählt Geschichten aus der Vergangenheit. Und während sie noch ihr altes Leben verabschieden, hat, umgeben von Wasser, das neue bereits begonnen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Hedi Kriegeskotte (Erzählerin), Anna Drexler (Nettie), Christian Grashof (James, der Alte), Meike Droste (Mary), Jonas Minthe (Walter), Felix Goeser (Andrew), Judith Rosmair (Agnes), Sylvester Groth (Mr. Carbert), Falk Rockstroh (Mr. Suter), Thomas Just ( Regie: Irene Schuck Musik: Jan Oelmann