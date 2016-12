SWR 2 15:05 bis 17:00 Sonstiges Zur Person Die Sopranistin Sibylla Rubens Merken Eigentlich wollte sie Chorsängerin werden - doch dann stand Sibylla Rubens plötzlich als Gesangssolistin vorne. Ihre Stimme funkelt und glänzt mit einer inneren Wärme, die das Publikum berührt. Ihr bewegliches und klares Timbre verbindet sich in Kirchenkonzerten ideal mit dem Instrumentalklang. Unter der Leitung von Helmuth Rilling, Ton Koopman und Rudolf Lutz ist Sibylla Rubens an immer neuen Gesamtaufnahmen der Kantaten von Johann Sebastian Bach beteiligt. Die zweite große Leidenschaft der Sopranistin ist der Liedgesang - von Purcell bis Mahler. Hier ist sie dem Pianisten Irwin Gage verbunden. Ihre reiche Erfahrung mit Atemtechnik, Stimmklang und Textdeutung gibt sie in Meisterkursen, Lied-Werkstätten und Oratorien-Klassen an die nächsten Generationen weiter. In Google-Kalender eintragen