SWR 2 06:03 bis 06:58 Sonstiges Musik am Morgen <bk>Friedrich Seitz: Konzert für Violine und Klavier Nr. 2 op. 13 (Itzhak Perlman, Violine; Juilliard Orchestra, Leitung: Lawrence Foster) <ek><bk>Louis Spohr: Finale aus dem Oktett für Klarinette, 2 Hörner, Violine, 2 Violen, Violoncello und Kontrabass E-Dur op. 32 (The Nash Ensemble) <ek><bk>Antonio Rosetti: Sinfonie C-Dur (Concerto Köln) <ek><bk>Robert Schumann: Fantasiestücke für Klarinette und Klavier op. 73 (Jürgen Demmler, Klarinette; Peter Grabinger, Klavier) <ek><bk>Georg Anton Benda: Cembalokonzert G-Dur (Václav Luks, Cembalo; Collegium 1704)