hr2 18:05 bis 19:00 Sonstiges Feature Isegrimm in Hessen. Der Wolf kehrt zurück Jahrtausendelang waren Wölfe auf der ganzen Nordhalbkugel verbreitet. Doch mit Beginn der Viehhaltung wurde er zum Nahrungskonkurrenten für den Menschen. Es begann eine erbitterte Jagd auf die Räuber, die dazu führte, dass der Wolf in ganz Deutschland ausgerottet wurde. Vor 150 Jahren starb auch in Hessen der letzte Wolf. 1990 wurde der Wolf bundesweit unter gesetzlichen Schutz gestellt und seither kann er sich wieder ausbreiten. Auch in Hessen werden wieder erste Wölfe gesichtet. Das ruft nicht nur Freude hervor, sondern auch Sorge. Können wir noch angstfrei durch unsere Wälder laufen? Sind Schafe auf der Weide noch sicher? Christiane Hillebrand hat mit Wolfskritikern und -befürwortern gesprochen.