hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Kulturszene Hessen Friedrich Hollaender - Erinnerungen an ein fast vergessenes Multitalent. Eine Grammophonlesung von Jo van Nelsen 2016-12-10 18:05 Friedrich Hollaender ist heute den meisten Menschen nur noch als Komponist von Filmschlagern wie "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" und zahlreichen Chansons des Kabaretts der Zwanziger Jahre bekannt. Dass er dabei meist Text und Komposition beisteuerte, wie das nur ein Noel Coward in Großbritannien und Cole Porter in Amerika kongenial bewerkstelligten, ist fast vergessen. Wie auch seine spannende Biografie, in der er sich in immer wieder neuen Berufen probierte: Als Regisseur, Theaterleiter, Schauspieler und als ungemein begabter Romanautor. Der Kabarettist und Chansonnier Jo van Nelsen erinnert an "Friedrich, den großen Kleinen", wie Charles Chaplin den nur 1 Meter 50 großen Komponisten einmal nannte, in seiner neuen Grammophon-Lesung. Wie immer greift er dabei auf den reichen Schatz seiner Schellackplattensammlung zurück, um an das vor 120 Jahren in London geborene und vor 40 Jahren in München verstorbenen Multitalent zu erinnern.