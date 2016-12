hr2 06:05 bis 07:30 Sonstiges Geistliche Musik Glocken der evang. Stadtkirche in Laubach, Lahn-Dill-Kreis Merken <bk>Hymnus "Angelus ad virginem" (Ensemble amarcord)<ek><bk>Graupner: Kantate "Die Nacht ist vergangen" (Amaryllis Dieltiens, Sopran; Lothar Blum, Tenor; Stefan Geyer, Bariton; Ex Tempore; Mannheimer Hofkapelle, Leitung: Florian Heyerick)<ek><bk>Homilius: Choralvorspiel zu "Wachet auf, ruft uns die Stimme" (Dietrich Wagler, Orgel)<ek><bk>W.F. Bach: Agnus Dei (Rastatter Hofkapelle, Leitung: Jürgen Ochs)<ek><bk>Weckmann: Magnificat secundi toni (Agnes Luchterhandt, Orgel)<ek><bk>Pärt: Magnificat (RIAS-Kammerchor, Leitung: Hans-Christoph Rademann)<ek><bk>Reger: Ave Maria op. 80 Nr. 5 (Harald Feller, Orgel)<ek><bk>J.S. Bach: Kantate BWV 29 "Wir danken dir, Gott, wir danken dir" (Christine Schäfer, Sopran; Bernarda Fink, Alt; Werner Güra, Tenor; Christian Gerhaher, Bariton; Arnold-Schönberg-Chor; Concentus musicus Wien, Leitung: Nikolaus Harnoncourt) In Google-Kalender eintragen