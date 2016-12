NDR Info 21:05 bis 22:10 Sonstiges "Prinzessin Turandot" Merken Die alte Geschichte von der chinesischen Prinzessin, die alle durch ihre Schönheit angelockten Freier hinrichten lässt, falls sie nicht die von ihr aufgegebenen Rätsel lösen, ist von Hildesheimer verändert worden. Es geht nicht mehr um Rätsel, sondern um ein Wortgefecht auf Leben und Tod, bei dem unterliegt, wer zuerst den Faden verliert. Am Ende verfängt sich Turandot allerdings in dem Netz, das sie selber gesponnen hat. Der Prinz, der sie schlussendlich besiegt, verschmäht sie. Liebe und Macht sind für ihn unvereinbar. Am 9. Dezember wäre der 100. Geburtstag von Wolfgang Hildesheimer. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Dagmar Altrichter (Prinzessin Turandot), Trudik Daniel (Liang, Sklavin), Anneliese Römer (Pnina, Sklavin), Eduard Marks (Der Kaiser von China), Will Quadflieg (Der falsche Prinz von Astrachan), Robert Meyn (Der Kanzler Hü), Helmut Peine (Der Zeremonienmei Regie: Gert Westphal Musik: Johannes Aschenbrenner