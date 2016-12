NDR Info 09:30 bis 10:00 Sonstiges Zwischen Hamburg und Haiti Nikolaus in Bari - wie die Stadt mit ihrem Heiligen lebt Merken Einmal im Jahr - am 6. Dezember - hat der alte Herr mit Rauschebart und Hirtenstab seinen großen Auftritt. Der Heilige Nikolaus steckt in frisch geputzte Schuhe Süßigkeiten, früher Äpfel, Nüsse und Mandelkern, aber solche gesunden Dinge sind ja inzwischen aus der Mode gekommen. Wer war eigentlich dieser Nikolaus? Viele Legenden ranken sich um ihn. Seine Gebeine liegen in der süditalienischen Stadt Bari. Dort feiern die Menschen den Heiligen auf besondere Weise. Aber nicht am 6. Dezember, sondern Anfang Mai. Die Bewohner der apulischen Hauptstadt erinnern sich dann jedes Jahr daran, wie der Nikolaus zu ihnen nach Bari gekommen ist. In der christlichen Überlieferung war Nikolaus Bischof von Myra. Myra heißt heute Demre und liegt in der türkischen Provinz Antalya. Dort befand sich auch sein Grab. In den Wirren der Kreuzzüge gelangten seine Knochen jedoch nach Bari. Seit fast 1.000 Jahren liegen die Nikolaus-Gebeine nun schon an der Ferse des italienischen Stiefels. Der Dominikaner- Orden wacht über den Bischof aus Kleinasien. Die einen sagen: Bari habe den Nikolaus vor den anrückenden Muslimen gerettet. Die anderen sprechen vom dreistesten Reliquien-Klau der Geschichte. Der 9. Mai 1087 veränderte in Bari alles. An diesem Tag erreichte der Nikolaus seine neue Heimat, und seither suchen viele Pilger jedes Jahr das Grab auf, besonders im Mai - zur großen Prozession. In Google-Kalender eintragen

