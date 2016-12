NDR Info 06:30 bis 07:00 Sonstiges Die Reportage Der harte Weg zum Bühnen-Diplom. Das Schauspielstudium in Hannover 2016-12-04 17:30 Merken Mehr als 500 junge Menschen bewerben sich jedes Jahr um einen Platz beim Schauspielstudium an der Hochschule für Theater, Musik und Medien Hannover. Sie wollen in die Fußstapfen treten von Stars wie Katja Riemann oder Matthias Brandt, die einst hier ausgebildet wurden. Doch nur zehn bekommen einen der begehrten Plätze. Vier Jahre lang werden diese Auserwählten dann geschult: in Drama und Komik, in Mimik und Gesang, in Rezitation und Fechten, in Theorie und Praxis auf norddeutschen Bühnen. In Google-Kalender eintragen