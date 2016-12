Sky Sport Austria 12:30 bis 14:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FC Admira Wacker Mödling - FK Austria Wien, 18. Runde* Stereo 16:9 HDTV Merken Die Admira mausert sich allmählich zum echten Favoriten-Schreck. Nach dem 1:0-Auswärtssieg in der 16. Runde bei Red Bull Salzburg, stibitzten die Niederösterreicher am Mittwoch in Graz beim 2:0 ebenfalls drei Punkte. "Eine recht lässige Woche mit Salzburg und Sturm auswärts und zwei Siegen", sagt Admira-Coach Oliver Lederer, fügt allerdings hinzu: "Wir wissen das richtig einzuordnen. Das Glücksvogerl sitzt momentan einfach auf unseren Schultern." Weniger glücklich dürfte die Austria nach der 1:3-Heimniederlage gegen Salzburg gewesen sein. Die "Veilchen" rutschten nach der Pleite gegen den Meister auf Rang vier und verpassten es, Druck auf Tabellenführer Altach auszuüben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie