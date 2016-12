ORF 2 00:45 bis 02:20 Krimi Der Bulle von Tölz: Wenn die Masken fallen D 2004 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Resi gründet ein Catering-Service. Gleich ihr erster Auftrag hat es in sich. Die Gäste des zwielichtigen Clubs der 'Freizeitabenteurer', den sie gerade beliefert, werden überfallen. Damit nicht genug, wird eine weibliche Leiche gefunden. Da es sich bei den "Freizeitabenteurern" eigentlich um Mitglieder eines Swingerclubs handelt, schauen sich Benno und Sabrina bei den Moralisten der Stadt um. Diese haben aus Empörung über so viel Unsittlichkeit den Verein zur "Erhaltung der Sauberkeit" ins Leben gerufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Michael Lerchenberg (Prälat Hinter) Francis Fulton-Smith (Edgar Heilmeyer) Horst Kummeth (Erich Schöppl) Maria Kowalsky (Susanne Büscher) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Franz Xaver Sengmüller Kamera: Thomas Schwan Musik: Uli Kümpfel Altersempfehlung: ab 12