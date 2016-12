DR Kultur 20:03 bis 22:00 Sonstiges Konzert Merken <bk>Carl Nielsen: Helios-Ouvertüre op. 17 <ek><bk>Leopold Mozart: Konzert für Altposaune und Orchester D-Dur <ek><bk>Christian Lindberg: "The Tale of Kundraan" für Altposaune und Orchester <ek><bk>Jean Sibelius: Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43 (Sinfonieorchester des Tschechischen Rundfunks Prag, Altposaune und Leitung: Christian Lindberg) In Google-Kalender eintragen