Deutschlandfunk 21:05 bis 23:00 Sonstiges Konzertdokument der Woche Dastgah. Neue Musik aus dem Iran. Uraufführungen von Fozié Majd, Shahrokh Khajenouri, Ehsan Khatibi, Elnaz Seyedi, Kiawasch Sahebnassagh, Ali Gorji und Mehdi Jalali Merken Musik ist im Iran immer wieder von Schwierigkeiten bedroht, vor allem im Kontext der schiitischen Tradition. Trotzdem setzen sich heutige Komponisten und Komponistinnen voller Stolz mit ihrer musikalischen Vergangenheit auseinander und suchen dabei nach Begegnungen mit westlicher neuer Musik. Im Rahmen des Festivals DASTGAH der Hannoverschen Gesellschaft für Neue Musik präsentiert das Ensemble Laboratorium vier Auftragswerke aus der Feder zeitgenössischer UrheberInnen aus dem Iran. Dabei erklingen Werke von Künstlern, die im Iran leben, sowie von Komponisten, die inzwischen dauerhaft in Deutschland arbeiten. In einem weiteren Konzertmitschnitt dokumentiert der Deutschlandfunk neue Kompositionen für einen iranisch-europäischen Klangkörper, bestehend aus Tanbur, Akkordeon und Elektronik. In Google-Kalender eintragen Moderation: Yvonne Petitpierre Gäste: Gäste: Ensemble Laboratorium, Mehdi Jalali (Tanbur), Margit Kern (Akkordeon)