puls 4 03:55 bis 04:15 Comedyserie Rules of Engagement Was nie gesagt wurde USA 2007 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Patrick Warburton (Jeff Bingham) Megyn Price (Audrey Bingham) Oliver Hudson (Adam Rhodes) Bianca Kajlich (Jennifer) David Spade (Russell Dunbar) Maggie Lawson (Jesse) Adhir Kalyan (Timmy) Originaltitel: Rules of Engagement Regie: Ted Wass Drehbuch: Barry Wernick Kamera: Wayne Kennan Musik: David Schwartz Altersempfehlung: ab 12

