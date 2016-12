Super RTL 14:40 bis 16:00 Trickfilm Thor - Ein hammermäßiges Abenteuer ISL, D, IRL 2011 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Thor, Sohn von Göttervater Odin und Schmied in einem kleinen Dorf, ist zwar mutig und gutherzig, allerdings auch ein wenig tollpatschig. Genau deshalb interessiert sich sein mächtiger Vater nur wenig für den Sprössling. Doch als die Göttin Hel gemeinsam mit den Riesen die Herrschaft über die Welt an sich reißen will, zeigt sich, dass Thor ein würdiger Gegner ist. Er stürzt sich gemeinsam mit seinem frechen Hammer, der mächtigsten und zugleich vorlautesten Waffe der Welt, und seiner besten Freundin Edda in den Kampf, um die böse Herrscherin der Unterwelt aufzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Gregg (Thor) Paul Tylak (Crusher) Nicola Coughlan (Edda) Liz Lloyd (Hel) Alan Stanford (Odinn) Emmett J Scanlan (Sindri) J. Drew Lucas (Thrym) Originaltitel: Hetjur Valhallar - Þór Regie: Óskar Jónasson, Toby Genkel, Gunnar Karlsson Drehbuch: Friðrik Erlingsson Musik: Stephen McKeon Altersempfehlung: ab 6