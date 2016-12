RTS Un 09:10 bis 10:05 Sonstiges Le voyage de la vie Alliances et rivalités GB, F 2014 Untertitel Merken Le voyage de la vie n'est jamais solitaire : chaque rencontre peut se transformer en alliance ou en rivalité. Le pouvoir est souvent gagné de haute lutte et reste rarement acquis pour toujours. Le mâle dominant, au sein d'un clan de chimpanzés, lutte toute sa vie pour conserver son rang. Des alliances et rivalités étonnantes ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Attenborough (Himself - Presenter) Dwen Gyimah (Extra) Originaltitel: Life Story Regie: Tom Crowley, Sophie Lanfear, Emma Napper

