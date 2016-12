ORF 3 16:55 bis 19:10 Sonstiges Eine Nacht in Venedig A 1999 Stereo 16:9 Merken ORF-III zeigt von den Seefestspielen Mörbisch diese weltberühmte Operette von Johann Strauß in der Inszenierung von Helmuth Lohner. In der Rolle des "Herzogs" ist Marc Clear zu sehen und zu hören, Gideon Singer ist "Senator Delacqua" und Evelyn Schörkhuber seine Frau "Barbara". Es singt der Chor der Seefestspiele Mörbisch. Dirgent: Rudolf Bibl. Besetzung: Marc Clear ("Herzog"), Gideon Singer ("Senator Delacqua"), Evelyn Schörkhuber ("Barbara"), Ingrid Habermann ("Annina") , Wilhelm Gartner ("Testaccio"), Christian Baumgärtel ("Caramello"), Markus Heinrich ("Pappacoda"), Christine Bath ("Ciboletta"), Alexander Löffler ("Enrico"), Volker Wahl ("Centurio" + "Balbi"). Eine Inszenierung der Seefestspiele Mörbisch 1999. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marc Clear (Herzog) Gideon Singer (Senator Delacqua) Evelyn Schörkhuber (Barbara) Ingrid Habermann (Annina) Wilhelm Gartner (Testaccio) Christian Baumgärtel (Caramello) Markus Heinrich (Pappacoda) Originaltitel: Eine Nacht in Venedig Musik: Johann Strauß