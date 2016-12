ORF 2 20:15 bis 20:45 Nachrichten Wahl 16 ZIB Spezial - Österreich hat gewählt Österreich hat gewählt / Schaltung zu beiden Lagern / Live-Schaltungen zu den Korrespondenten in Brüssel, Berlin, Rom und Paris Stereo Untertitel Live 16:9 Merken Marie-Claire Zimmermann und Tarek Leitner widmen sich gemeinsam mit Peter Filzmaier vor allem der Detailanalyse des Wahlergebnisses. Was hat sich im Vergleich zur aufgehobenen Stichwahl am 22.5. geändert, wer hat wo gewonnen oder verloren, wo wurde die Wahl diesmal entschieden. Welcher der Kandidaten konnte besser mobilisieren - oder ist gar alles wieder wie am 22. Mai und wir wissen nicht, wer Bundespräsident wird? Außerdem Reaktionen, Stimmungen und Stimmen von Wählerinnen und Wählern und ein Blick darauf, wie ausländische TV-Anstalten die Richtungswahl in Österreich kommentieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marie-Claire Zimmermann, Tarek Leitner Gäste: Gäste: Peter Filzmaier Originaltitel: ZIB Spezial